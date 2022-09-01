逆襲的人生！從寄人籬下到「白億少女」，46億工作室+130億全額現金豪宅+30億鄉間別墅，IU2022年就掙了至少100億

韓國明星富豪榜單中，絕對有SOLO女王IU的一席之位。

日前播出的Mnet綜藝《TMI NEWS SHOW》里公開了「明星們的SECOND HOUSE BEST10」，被多名明星點名是「我的偶像」的IU位列亞軍，名下擁有價值46億（韓幣，下同）的個人工作室以及一套130億的清潭洞豪宅，後者更是全額現金購買，「豪」氣沖天。



不要以為IU的資產到此為止，IU還有一套位於楊平的170坪鄉間別墅，同小區里住著80多位明星，曾經也是李英愛的居住地。 楊平距離首爾非常近，因此很多明星藝人都愛在這裡安家。 這套楊平的別墅其實是IU為了一家人週末休閒、放鬆而購置的。 據悉豪宅當時的售價為22億，IU更是大手筆多付了8億，連周邊的地皮一起買下，光是這套房子就花費了30億。



早在2011年IU就穩居福布斯韓國名人榜，被網友稱為「百億少女」，2008年正式出道，2010年和任瑟雍的一曲《嘮叨》打開了市場，之後的《好日子》讓她的國民知名度和人氣激增，獲封「國民妹妹」。 唱片、演唱會、影視劇、廣告代言、雜誌拍攝等，IU全方位發展，從2018年開始她就頻繁登上「明星房產富豪榜」，雖然從未公開過她的代言費、出場費等，但有知情網友粗略算過光是2022年，IU的廣告費和演唱會收入加起來就有差不多100億。



其實IU小時候的家境並不好，父母因為替別人做擔保而背負了巨額債務，小時候還曾有過一段寄人籬下、主蟑螂屋的經歷。 努力的IU在出道第三年，就還清了父母所有的債務，掙錢的同時還不忘積極參與慈善事業，是人美心善的代表。

通過自己的努力發家致富的 #IU 是我等女生的楷模哦~~

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