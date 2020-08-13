《首爾鄉巴佬》李昇基爆料想約韓孝周，但得到回答總是曖昧不明！？

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原來這是忠清道Style？

《首爾鄉巴佬》最新一集來到忠清道清州市，邀請清州出身的韓孝周與李凡秀擔任嘉賓，開場讓兩人介紹清州人的特色，就引發爆笑！

李凡秀與韓孝周提到忠清道人回應他人都比較迂迴，不會太快下定論，例如有人詢問：「你想吃這個嗎？你想要這個嗎？」忠清道人會先回答：「不用，沒關係的。」此時要繼續追問：「真的？你確定嗎？」清忠道人會再回：「沒關係，不吃也行。」但是！韓孝周強調要繼續問，至少要問三次！



李凡秀補充，要是問的人很快就放棄，聽的人也會覺得「你不是真心問我的」，就算是要拒絕對方，也會拐彎抹角回答。李凡秀種種聽起來相當合理解釋，讓有共鳴的韓孝周和兩位感到驚奇的首爾鄉巴佬李昇基和車太鉉直拍手大笑。



李昇基加碼爆料韓孝周就是如此相當難約：「不會一次就說好。」李凡秀還幫韓孝周說話：「不會一次就詳細訂好，因為太讓人有負擔了。」李昇基馬上拿出手機瀏覽與韓孝周的對話內容告狀，內容示意：

（李昇基和《明星來解謎》工作人員聚餐，韓孝周說裡面剛好有她認識的人）

昇基：「那妳也來和我們一起吃吧！」

孝周：「好的，一會再聯繫吧！」

（過了一會）

孝周：「好想吃中華料理」

昇基：（中華料理照片）

孝周：「我真的好久沒喝酒，有點茫了」

昇基：「那我們下次再找時間好好喝一杯」

（再過了一會）

孝周：「你們那個節目怎麼樣？今天倒是很適合見面」

（看到這裡，李昇基心想：「她是不是喝醉了？」……最後兩人還是見面了）



聽完這過程，李凡秀依然站在韓孝周那邊：「我非常理解她。是怕打亂你原本的計畫，所以希望你先做你正在做的事，一會再訂詳細的見面行程。」韓孝周點頭如搗蒜，直呼：「這是一種照顧（體貼）。」



無法理解的李昇基相當無奈：「但讓首爾人很生氣啊！」韓孝周瞪大眼回：「這讓人很生氣嗎？」兩個人鬥嘴相當有趣。



後續旅途也因清忠道獨有的回應方式，讓整集《首爾鄉巴佬》充滿笑點。

（圖：愛奇藝台灣站）

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