攝影師為了近距離拍攝後面的成員！IVE張員瑛瞬間表情管理失敗，從專業愛豆變成了小孩XD

近日，IVE 帶著單曲第三張單曲專輯《After LIKE》回歸，除了在各大音源榜取得優異的成績外，初動銷量也突破92萬張，成為歷代女團第二。

而 IVE 也在各音樂節目進行《After LIKE》打歌，大家都有看過舞台了嗎？在《人氣歌謠》時，因為攝影師要近距離拍攝後面的成員，張員瑛蹲下來後瞬間表情管理失敗 XD 這可愛的模樣也在韓網引發熱烈討論，



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網友：「再看一遍也好可愛」、「太可愛了，最近沉迷於員瑛」、「每天只看著完美準備的樣子，突然變得微不足道，真可愛」、「坐下之前是專業愛豆，突然變成小孩員瑛了」、「畏縮得可愛死了」、「攝影師為了拍得更好看，背了幾天的動線，拿著很重的器材也辛苦了」、「第一次看到那樣的模樣，令人震驚，好可愛」、「臉蛋依然像小孩一樣啊」等等。



另外，今天（8月31日）也是張員瑛生日，有粉絲在視訊簽售時，為她準備了生日蛋糕，張員瑛也許願和吹蠟燭。



원영이한테 생일 축하 노래 불러주고 칭찬 받은 다이브 웅니들 ㅋㅋㅋㅋ 케이크도 넘 좋아해줘서 고마워 사랑해~~pic.twitter.com/7Uq3i6TK2p — (@zzangive) August 30, 2022

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