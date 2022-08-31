攝影師為了近距離拍攝後面的成員！IVE張員瑛瞬間表情管理失敗，從專業愛豆變成了小孩XD

近日，IVE 帶著單曲第三張單曲專輯《After LIKE》回歸，除了在各大音源榜取得優異的成績外，初動銷量也突破92萬張，成為歷代女團第二。
而 IVE 也在各音樂節目進行《After LIKE》打歌，大家都有看過舞台了嗎？在《人氣歌謠》時，因為攝影師要近距離拍攝後面的成員，張員瑛蹲下來後瞬間表情管理失敗 XD 這可愛的模樣也在韓網引發熱烈討論，
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Ht1M8vp46m— 워녕소리 (@homschool10unni) August 30, 2022
（延伸閱讀：《人氣歌謠》運鏡攝影師在KPOP飯圈出了名！SBS特意拍攝一期幕後跟蹤特輯）
網友：「再看一遍也好可愛」、「太可愛了，最近沉迷於員瑛」、「每天只看著完美準備的樣子，突然變得微不足道，真可愛」、「坐下之前是專業愛豆，突然變成小孩員瑛了」、「畏縮得可愛死了」、「攝影師為了拍得更好看，背了幾天的動線，拿著很重的器材也辛苦了」、「第一次看到那樣的模樣，令人震驚，好可愛」、「臉蛋依然像小孩一樣啊」等等。
另外，今天（8月31日）也是張員瑛生日，有粉絲在視訊簽售時，為她準備了生日蛋糕，張員瑛也許願和吹蠟燭。
원영이한테 생일 축하 노래 불러주고 칭찬 받은 다이브 웅니들 ㅋㅋㅋㅋ 케이크도 넘 좋아해줘서 고마워 사랑해~~pic.twitter.com/7Uq3i6TK2p— (@zzangive) August 30, 2022
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