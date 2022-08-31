摄影师为了近距离拍摄后面的成员！IVE张员瑛瞬间表情管理失败，从专业爱豆变成了小孩XD

近日，IVE 带著单曲第三张单曲专辑《After LIKE》回归，除了在各大音源榜取得优异的成绩外，初动销量也突破92万张，成为历代女团第二。

而 IVE 也在各音乐节目进行《After LIKE》打歌，大家都有看过舞台了吗？在《人气歌谣》时，因为摄影师要近距离拍摄后面的成员，张员瑛蹲下来后瞬间表情管理失败 XD 这可爱的模样也在韩网引发热烈讨论，



（延伸阅读：《人气歌谣》运镜摄影师在KPOP饭圈出了名！SBS特意拍摄一期幕后跟踪特辑）

网友：「再看一遍也好可爱」、「太可爱了，最近沉迷於员瑛」、「每天只看著完美准备的样子，突然变得微不足道，真可爱」、「坐下之前是专业爱豆，突然变成小孩员瑛了」、「畏缩得可爱死了」、「摄影师为了拍得更好看，背了几天的动线，拿著很重的器材也辛苦了」、「第一次看到那样的模样，令人震惊，好可爱」、「脸蛋依然像小孩一样啊」等等。



另外，今天（8月31日）也是张员瑛生日，有粉丝在视讯签售时，为她准备了生日蛋糕，张员瑛也许愿和吹蜡烛。



원영이한테 생일 축하 노래 불러주고 칭찬 받은 다이브 웅니들 ㅋㅋㅋㅋ 케이크도 넘 좋아해줘서 고마워 사랑해~~pic.twitter.com/7Uq3i6TK2p — (@zzangive) August 30, 2022

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