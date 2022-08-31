摄影师为了近距离拍摄后面的成员！IVE张员瑛瞬间表情管理失败，从专业爱豆变成了小孩XD

近日，IVE 带著单曲第三张单曲专辑《After LIKE》回归，除了在各大音源榜取得优异的成绩外，初动销量也突破92万张，成为历代女团第二。
而 IVE 也在各音乐节目进行《After LIKE》打歌，大家都有看过舞台了吗？在《人气歌谣》时，因为摄影师要近距离拍摄后面的成员，张员瑛蹲下来后瞬间表情管理失败 XD 这可爱的模样也在韩网引发热烈讨论，
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Ht1M8vp46m— 워녕소리 (@homschool10unni) August 30, 2022
（延伸阅读：《人气歌谣》运镜摄影师在KPOP饭圈出了名！SBS特意拍摄一期幕后跟踪特辑）
网友：「再看一遍也好可爱」、「太可爱了，最近沉迷於员瑛」、「每天只看著完美准备的样子，突然变得微不足道，真可爱」、「坐下之前是专业爱豆，突然变成小孩员瑛了」、「畏缩得可爱死了」、「摄影师为了拍得更好看，背了几天的动线，拿著很重的器材也辛苦了」、「第一次看到那样的模样，令人震惊，好可爱」、「脸蛋依然像小孩一样啊」等等。
另外，今天（8月31日）也是张员瑛生日，有粉丝在视讯签售时，为她准备了生日蛋糕，张员瑛也许愿和吹蜡烛。
원영이한테 생일 축하 노래 불러주고 칭찬 받은 다이브 웅니들 ㅋㅋㅋㅋ 케이크도 넘 좋아해줘서 고마워 사랑해~~pic.twitter.com/7Uq3i6TK2p— (@zzangive) August 30, 2022
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