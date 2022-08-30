出道32年的电影演员宋康昊将首度挑战电视剧演出！演出申言植导演的《三植叔叔》

国民演员宋康昊在夺得坎城最佳男演员奖之后，出道已32年的他将首度转战小萤幕，与申言植导演合作演出长度为10集的电视剧作品《三植叔叔》。

《三植叔叔》描述1960年代初期，生活动荡不安的时期，两个男子三植叔叔以及金山之间的热切欲望以及好兄弟情谊。「就算处於战争之中也必须一日三餐吃好吃满」怀抱这样想法的三植叔叔与菁英份子金山，这两位假想人物之间的爱情与信任，又或者是相互怀疑的故事。



《三植叔叔》这部作品将是国民演员宋康昊的戏剧资历上的第一部电视剧作品，因此格外受到关注。出道32年的他在大萤幕总是不断有著精采的表现，也得到许多观众们的喜爱，今年更以《婴儿转运站》夺得坎城最佳男主角奖，创造了韩国电影史上的崭新一页。而随著戏剧型态以及播放平台的多元化，不仅在韩国，甚至在全球观众们都能看见属於韩国的各种戏剧内容，宋康昊也将首度挑战电视剧演出。



而申言植导演曾自编自导并参与制作的韩国首部排球运动电影《真的好想赢一场》与宋康昊合作，还有宋康昊的新电影由金知云导演执导的《蜘蛛网》，也由申言植导演担任编剧及共同制作，可说是已经与宋康昊多次合作，两人将再度合作电视剧作品《三植叔叔》意义也相当重大。



制作公司表示这部共有10集的剧集《三植叔叔》，主角将是有著相当多故事的人物，而演技无懈可击的演员宋康昊也令人期待，希望能呈现给观众们以高品质制作出的作品。目前该作品正在讨论编审事宜。



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