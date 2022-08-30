珉豪呀，你可是SHINee成員喔～溫流＆Key一臉懵跟背影超落寞！網民：不，他是少女時代的一員XD

珉豪呀，你怎麼忘了溫流和Key呢？

SM娛樂的旗下歌手時隔3年在日本重啟家族演唱會，安七炫、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代成員太妍、孝淵、SHINee成員溫流、KEY、珉豪、EXO成員SUHO、CHEN、KAI、Red Velvet、NCT、aespa、Raiden、GINJO等SM娛樂所屬藝人不僅帶來了各自的精彩演出，還展現了多彩的合作表演，演唱會從開場的第一秒起熱翻，現場氣氛High到爆。



作為SM娛樂領軍人的李秀滿也親赴現場觀看演出，原以為李老師是一位嚴肅的老人，沒想到台下卻和年輕的藝人們打成一片，看到EXO的SUHO、KAI就招手、摟住肩膀合影，SHINee珉豪此時也被叫了過來，李老師滿臉笑容，看到旗下藝人這麼受歡迎，很難不欣慰吧。只是李老師啊，溫流和Key就站在你身後，默默看著你哦！還有珉豪，你怎麼突然就變成了EXO呢？ （師兄弟們關係非常好，大家不要亂猜哦！！！！）



수호 민호 이수만 그리고 카이.

에스엠 우리 카이가 애교짱으로 찍은사진 꼭 풀어주세요~ pic.twitter.com/AF1O4Q6QLu — 망고 (@bxxr_omk) August 28, 2022

哈哈哈哈哈哈，相關場景很快就在網路上傳播開來，引來大批粉絲的留言，大家表示：「哈哈哈哈，溫流和Key的背影好落寞」、「你們都記錯了，珉豪明明是少女時代成員啊」、「珉豪才當上少時成員多久啊，這麼快就變成EXO了嗎」、「溫流和Key太搞笑了，應該一起拍啊」、「溫流和Key默默走開的樣子太可愛了」等。



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