他和她是誰最先心動？ 李昇基&李世榮新劇《依法相愛吧》下周開播，第一集預告公開！

KBS最新月火劇《依法相愛》今日公開第一集預告片，李昇基和李世榮成為房東和租戶的關係，但在讀書時似乎曾是一對情侶！

《依法相愛》改編自同名網路小說和網路漫畫，講述檢察官出身的房東金正浩（李昇基 飾）與四次元律師租戶金宥利（李世榮 飾）的法律界羅曼史故事。 第一集預告以深度采訪形式呈現了兩人長達17年的單戀。

影片開頭是兩人讀大學的時候，正浩注視宥利的眼神充滿癡情，宥利也開心地摟住正浩的肩膀。 在一個看似學校大講堂的地方，正浩牽起宥利的手正要吻下去。 但對於「是誰最先喜歡對方」這個問題， 正浩因為時間太久記不起來，宥利也沒有答案。



時間拉回現在，宥利說：「你問我有沒有喜歡過他？ 哈哈哈哈。」 正浩也放聲大笑。 宥利做夢都沒想到這個認識20年的人會成為自己房東，一見面就吵架、甚至被他要求搬出去，於是發來法律文件放狠話：「如果非要趕我出去，我會把事情變得複雜又麻煩-！」



正浩斥責宥利為所欲為，心裡卻還記得大學時的甜蜜時光。 有人問宥利跟咖啡廳的年輕人是什麼關係，宥利認真地說：「在一起會感到生活很有活力，不管做什麼都很踏實。」 最後以兩人意味深長的對視結束。



製作組表示第一集融合了搞笑、心動和心酸，將在9月5（下週一）首播。 期待這對歡喜冤家呀！



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