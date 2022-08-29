他和她是谁最先心动？ 李升基&李世荣新剧《依法相爱吧》下周开播，第一集预告公开！

KBS最新月火剧《依法相爱》今日公开第一集预告片，李升基和李世荣成为房东和租户的关系，但在读书时似乎曾是一对情侣！

《依法相爱》改编自同名网路小说和网路漫画，讲述检察官出身的房东金正浩（李升基 饰）与四次元律师租户金宥利（李世荣 饰）的法律界罗曼史故事。 第一集预告以深度采访形式呈现了两人长达17年的单恋。

影片开头是两人读大学的时候，正浩注视宥利的眼神充满痴情，宥利也开心地搂住正浩的肩膀。 在一个看似学校大讲堂的地方，正浩牵起宥利的手正要吻下去。 但对於「是谁最先喜欢对方」这个问题， 正浩因为时间太久记不起来，宥利也没有答案。



时间拉回现在，宥利说：「你问我有没有喜欢过他？ 哈哈哈哈。」 正浩也放声大笑。 宥利做梦都没想到这个认识20年的人会成为自己房东，一见面就吵架、甚至被他要求搬出去，於是发来法律文件放狠话：「如果非要赶我出去，我会把事情变得复杂又麻烦-！」



正浩斥责宥利为所欲为，心里却还记得大学时的甜蜜时光。 有人问宥利跟咖啡厅的年轻人是什么关系，宥利认真地说：「在一起会感到生活很有活力，不管做什么都很踏实。」 最后以两人意味深长的对视结束。



制作组表示第一集融合了搞笑、心动和心酸，将在9月5（下周一）首播。 期待这对欢喜冤家呀！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻