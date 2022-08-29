[分集劇情]《黑話律師》被畫面騙了！Big Mouse真面目仍然成謎！潤娥當監獄護士冒險參與李鍾碩計畫（EP10）

[有雷]《黑話律師》在上一集一度出現了金柱憲與一堆金條同框的劇情，讓大家認為猜測已久的Big Mouse終於浮上檯面，其實不然。李鍾碩仍以自己的方式逼Big Mouse現身，典獄長想謊稱自己就是Big Mouse也秒被識破！潤娥從醫院辭職應徵監獄護士成功，就近參與李鍾碩計畫。市長夫人玉子妍遭下藥發生交通事故！難道是Big Mouse所為？

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《黑話律師》劇情錯綜複雜，朴昌浩（李鍾碩飾）在指定時間逼Big Mouse前來教堂會面，出現的卻是典獄長。典獄長雖自稱在獄中提供真實名單與毒殺某些犯人的行為均是他所為，還秀出手臂內側的圖案紋身，朴昌浩卻一口咬定「你不是Big Mouse」，只因典獄長無法解讀塔羅牌的真正意義。朴昌浩把兩人對話錄音檔在審訊時交給了市長崔道河（金柱憲飾），並建議檢察官以貪汙罪嫌來調查典獄長。



玄院長（玉子妍飾）找來被判無罪的VIP三人組，並告知他們可能在理事會上被解職，不過三人認為有靠山，對玄院長軟硬兼施。其中韓博士果然跟九川醫院正在進行的試驗有關，護理長傳達了獄中人員開始發生異常事件的消息，詢問是否需更換藥物。但韓博士卻說「那是徐教授的處方」拒絕，而事實上他們三人的確換掉了徐教授的處方而擔心被發現。



薇瑚（潤娥飾）從九川醫院離職後前往監獄應徵，危急狀況下救回了發病的犯人，發揮急救護士功力而立即錄取，她也直接與典獄長攤牌，表示知道他就是Big Mouse的左右手。面對丈夫朴昌浩的計畫，她認為必須有人從監獄協助朴昌浩將囚犯們處理好的血液樣本移轉至獄外，朴昌浩雖然擔心老婆處於高度危險中，卻也說不過她。



典獄長因貪污嫌疑而被帶走審訊，朴昌浩與高薇瑚則在一旁觀察有沒有任何囚犯露出特殊反應，很可能就是Big Mouse，不過並沒有人有特別表現。市長推薦原本典獄長旁的跟班簡秀哲接替他的位置，成為新典獄長。而原本的典獄長朴允甲也成了階下囚。朴昌浩從原本的典獄長口中所獲得的新情報，是Big Mouse摯愛的人因論文而送命。



玄院長如常下班開車回家，卻跟朴昌浩在第一集時一樣喝下了不明飲料，發生交通意外事故。市長接獲消息後立即飛奔，如朴昌浩所說，這是Big Mouse開始對市長展開攻擊？還是之前表示從此事件退出的孔之勳（楊慶元飾）對市長的報復？朴昌浩與薇瑚早已知道市長的行為不單純，對他也有所保留（劇情暗示張慧珍並未出國），因此兩人認為正在進行的計畫能夠釣出Big Mouse同時也能抓到市長！



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