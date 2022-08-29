羅PD說要幫殷志源製作新節目！曹圭賢立馬爆氣：「又是志源哥嗎？」還列舉他出演過的節目XD

《看我的肩膀，都要脫臼了》在26日公開第0集，「殷曹關係」殷志源＆曹圭賢先和製作組一起討論節目方向。

兩人和製作組聊了一會之後，羅PD也到場。殷志源：「哥～我們剛剛聊著『頻道十五夜』，回歸我們的初心，想到了『頻道NANANA』。」曹圭賢：「然後去看了頻道，看不到我們的，全都是 HYBE ，最後是8個月前的安宰賢。」



羅PD也說：「某天看著電視，發現（圭賢）成為 JTBC 的兒子。」曹圭賢：「大概也就做了3個節目。」殷志源就說：「圭賢忙就算了，為什麼不聯繫我？我要是沒有羅暎錫就要餓死了！」結果...上演爭寵現場，兩人馬上吵起來！曹圭賢：「剛才不也說了？旻浩拍的時候你也一起了！」殷志源馬上大喊：「不就就去了一次嘛～我有像你這樣，掛這我名字的節目嗎？」



羅PD聽到馬上說：「哦！我們志源想要那種的嗎？做一個把殷志源當作皇帝一樣侍奉的節目吧！」曹圭賢：「又是志源哥嗎？這哥和旻浩拍過，也和我拍肩膀舞，還要拍皇帝！」之後，曹圭賢開始列舉殷志源出演過《三時四餐》、還去了冰島（《去冰島的三餐》）、還要去肯亞、還拍了《出差十五夜》，兩人吵完又馬上和好 XD



而《看我的肩膀，都要脫臼了》也公開下一集嘉賓，兩人看到宋旻浩登場：「你是嘉賓嗎？」那個馬賽克根本沒有用啊！此外，還有 ITZY 成員 Yeji 和 Lia 出演，期待這周的播出呢～！



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