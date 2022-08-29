《今日的網漫》溫心不捨副總編跳槽，悟出：編輯是啦啦隊、陪練員也是園藝師（EP.10）

接著下來具俊英的心結要怎麼解開呢QQ

《今日的網漫》最新第10集，副總編石智亨（崔丹尼爾 飾）到底會不會跳槽終於有了明確解答，而賣關子好幾集的具俊英（南潤壽 飾）身邊的女子是誰，也有了大略的答案。

石智亨收到YOUNGtoon延攬為總編輯的邀請，他思慮許久卻一直沒有做出決定。YOUNGtoon對他來說是很好的機會，但他也不捨Neon網漫，Neon網漫前身GINGERtoon可以說是他和總編輯張萬哲（朴浩山 飾）一手打拼的。



溫心繳交的「作業」為石智亨的去留給了關鍵建議。溫心在Neon網漫5個月的時間，體悟到編輯是啦啦隊、陪練員也是園藝師，他們替漫畫家身邊加油打氣、陪著漫畫家一同奔跑，也細心灌溉使其成長。石智亨最終婉拒YOUNGtoon，即便得知Neon網漫時日不多，只因Neon網漫是他親手澆灌建出的花園。



此集另一個重點就是具俊英身邊宛如幽靈的女子，她的身分背景總算揭曉。她是具愛莉，是具俊英的親姐姐也是GINGERtoon編輯，從小和弟弟相依為命寄居舅舅籬下，在任職GINGERtoon編輯一段時間便離世。



無論是總編輯還是副總編都對具愛莉的死備感歉疚，預告中舅舅聲稱GINGERtoon不斷誆騙具愛莉能轉正職，疑似是過勞身亡。無法諒解總編輯的具俊英，選擇大動作靠攏本部長（河道權 飾）。



▼第11集預告



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