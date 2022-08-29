罗PD说要帮殷志源制作新节目！曹圭贤立马爆气：「又是志源哥吗？」还列举他出演过的节目XD

《看我的肩膀，都要脱臼了》在26日公开第0集，「殷曹关系」殷志源＆曹圭贤先和制作组一起讨论节目方向。

两人和制作组聊了一会之后，罗PD也到场。殷志源：「哥～我们刚刚聊著『频道十五夜』，回归我们的初心，想到了『频道NANANA』。」曹圭贤：「然后去看了频道，看不到我们的，全都是 HYBE ，最后是8个月前的安宰贤。」



罗PD也说：「某天看著电视，发现（圭贤）成为 JTBC 的儿子。」曹圭贤：「大概也就做了3个节目。」殷志源就说：「圭贤忙就算了，为什么不联系我？我要是没有罗暎锡就要饿死了！」结果...上演争宠现场，两人马上吵起来！曹圭贤：「刚才不也说了？旻浩拍的时候你也一起了！」殷志源马上大喊：「不就就去了一次嘛～我有像你这样，挂这我名字的节目吗？」



罗PD听到马上说：「哦！我们志源想要那种的吗？做一个把殷志源当作皇帝一样侍奉的节目吧！」曹圭贤：「又是志源哥吗？这哥和旻浩拍过，也和我拍肩膀舞，还要拍皇帝！」之后，曹圭贤开始列举殷志源出演过《三时四餐》、还去了冰岛（《去冰岛的三餐》）、还要去肯亚、还拍了《出差十五夜》，两人吵完又马上和好 XD



而《看我的肩膀，都要脱臼了》也公开下一集嘉宾，两人看到宋旻浩登场：「你是嘉宾吗？」那个马赛克根本没有用啊！此外，还有 ITZY 成员 Yeji 和 Lia 出演，期待这周的播出呢～！



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