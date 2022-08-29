郑雨盛被小30岁粉丝求婚，躺地拒绝后郑重发禁令：「这是不被允许的爱！」

郑雨盛近日积极为新片《猎首密令》（HUNT）做宣传，15日参加观众见面活动时意外遇到粉丝「求婚」。 一名粉丝准备了独特但手幅，写著：「30年差距连宫合都不用算」（意指非常合拍），郑雨盛看到后表示：「不可以！我会和你合照，但不要这样。」

粉丝拿来提前准备的花束走上台，郑雨盛立即摆手：「不可以求婚！」但粉丝十分坚持、直接单膝下跪，郑雨盛也急了，躺在地上用全身表达拒绝：「走开！我不会收的！」不过终究不忍忽视粉丝的心意，挣扎一番后收下了花束。



「求婚」影片可点这里前往观看~

还有一名粉丝直接穿婚纱出现，接力对郑雨盛展开花式求婚XD



终於，郑雨盛昨天通过所属社IG公开影片，正式下达「求婚禁止令」：「我又被求婚了。 大家... 不可以求婚！蒙受损失的是大家！不可以！这是被禁止的爱！」态度十分坚定XD



网友：「明知如此还让人心动？」 、「请让我蒙受损失，我最喜欢损失」、「爱郑雨盛怎么会有损失？ 明明赚到了」、「是欧巴先求婚的，我们只是答应而已」、「郑雨盛好可爱，值得为他穿一次婚纱XD」、「禁忌的爱才最甘甜」。

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