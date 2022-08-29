[分集劇情]《Good Job》正義感爆表的人體望遠鏡＋福爾摩斯高富帥會長！難以理解彼此的俞利＋丁一宇合體搞笑搜查（EP1－2）

[有雷]全長共12集的搞笑搜查劇《Good Job》接檔《非常律師禹英禑》已於日前公開，年輕多金的會長丁一宇為了尋找媽媽消失的項鍊，與助手律師音文碩搭檔展開搜查。遇見擁有千里眼超級視力，卻須為生計處處打零工的俞利，彼此雖然互看不順眼卻合作進行搜查！

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《Good Job》多金又年輕帥氣的殷強集團會長殷善宇（丁一宇飾），暗中追查著隨著母親離世而遺失的昂貴訂製項鍊「女王的眼淚」，除了便裝潛入地下拍賣會買回項鍊後，更要循線搜查到底是誰握有這條項鍊。於是他盯上了警方正通緝的慣竊姜春吉，更發現此人正流連在自家集團內的賭場，於是殷善宇又再度變裝出現在賭場，打算詢問姜春吉相關情報。



在孤兒院長大的世蘿（俞利飾）平時為了存錢到處打工，而她有一項超能力，就是擁有堪稱「人體望遠鏡」的絕佳視力，能看見遠距離或黑暗中的事物，雖神準但也時常讓人難以相信。賭場更是每週一次請她運用絕佳視力看見一些出老千手段或互通暗號的人。她在賭場中發現了高額賞金的通緝犯姜春吉，打算向警方舉報時卻被正在調查項鍊來源的善宇給破壞了。



世蘿的好友經營烘培坊，地點正巧就在殷善宇的助手楊鎮慕（音文碩飾）律師事務所的樓下，兩人在討論作戰計畫時被世蘿察覺異狀進而跟蹤著他們。善宇從姜春吉口中得知項鍊是由女星吳雅拉家中偷出來的，於是便潛入女星家中，但發現女星早已失蹤，臥室還留有大量血跡。在遠處偷偷跟蹤的世蘿直接報警，讓善宇被警察逮捕。雖然獲釋，善宇也要求世蘿找出當日在他之前曾入侵吳雅拉家的可疑人。

善宇認為有人從殷家偷走項鍊送給女星吳雅拉，於是世蘿與善宇更潛入夜店，還讓世蘿戴上了這條項鍊，若能認出這條項鍊的人就是善宇想找的嫌犯。但世蘿卻在夜店中看見為所欲為欺負人的殷強集團姜本部長，還出手阻止他繼續欺負其他女星，也同時發現正在偷拍女星影片的人，竟然是經紀公司的經紀人，原來他們藉此條件威脅女星聽從公司的安排。



善宇與世蘿的第一次攜手合作圓滿落幕，善宇決定利用世蘿這難得一見的超能力，兩人還將繼續展開什麼樣的搜查案件？

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