《地球娛樂室》成員們大爆料：李泳知超級沒禮貌、私訊不讀不回，卻會秒回群組大聊特聊！XD

IVE 安兪眞表示：「決不會放過她」結果被無視！XDDD 妳身邊也有這樣的朋友嗎？！

tvN 爆笑綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》最新一集結束了泰國行，四位成員回到首爾再次聚首錄影，在這段期間大家也累積了許多活動與小故事，李泳知則被成員們爆料有一個超級沒禮貌的行為。

李恩智先提到李泳知私訊聊天真的很不一樣，本來約好一起喝一杯，結果有事無法赴約，回的內容超級有禮貌，之後，李恩智跟安兪眞談到這件事，安兪眞卻有了不一樣的感受，結果出現了這次的大爆料，在一旁的MIMI也很有同感！



MIMI大喊到：「（李泳知）她都不讀也不回」、「無禮！」安兪眞附和：「太不像話了。」、「我有很多話要說。」



安兪眞表示，有一次李泳知跟她要了兩人在泰國的照片，傳了過去卻完全不確認內容，結果在群組（團體的聊天室）中，卻互動相當熱烈，行為令人疑惑。



安兪眞也不是會忍的性格，立刻傳訊息問李泳知說：「泳知姐，為什麼不讀訊息？」結果李泳知回：「愛妳喔。」讓人超無語，然後安兪眞最後就傳說：「我不會放過妳的。」結果，李泳知連這則訊息都沒有讀，依舊不讀不回，引發現場大爆笑。



李泳知解釋說：「妳們想想看，跟安兪眞這樣的美女互相聯絡時，內心該有多緊張多激動啊～。」



最後大家問她，還有沒有需要解釋的？李泳知表示：「沒什麼好解釋啊，反正我就是個垃圾。」果然是個綜藝咖！XDDD



大家身邊也有這類型的朋友嗎？！

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