《地球娱乐室》成员们大爆料：李泳知超级没礼貌、私讯不读不回，却会秒回群组大聊特聊！XD

IVE 安兪眞表示：「决不会放过她」结果被无视！XDDD 你身边也有这样的朋友吗？！

tvN 爆笑综艺节目《Biong Biong地球娱乐室》最新一集结束了泰国行，四位成员回到首尔再次聚首录影，在这段期间大家也累积了许多活动与小故事，李泳知则被成员们爆料有一个超级没礼貌的行为。

李恩智先提到李泳知私讯聊天真的很不一样，本来约好一起喝一杯，结果有事无法赴约，回的内容超级有礼貌，之后，李恩智跟安兪眞谈到这件事，安兪眞却有了不一样的感受，结果出现了这次的大爆料，在一旁的MIMI也很有同感！



MIMI大喊到：「（李泳知）她都不读也不回」、「无礼！」安兪眞附和：「太不像话了。」、「我有很多话要说。」



安兪眞表示，有一次李泳知跟她要了两人在泰国的照片，传了过去却完全不确认内容，结果在群组（团体的聊天室）中，却互动相当热烈，行为令人疑惑。



安兪眞也不是会忍的性格，立刻传讯息问李泳知说：「泳知姐，为什么不读讯息？」结果李泳知回：「爱你喔。」让人超无语，然后安兪眞最后就传说：「我不会放过你的。」结果，李泳知连这则讯息都没有读，依旧不读不回，引发现场大爆笑。



李泳知解释说：「你们想想看，跟安兪眞这样的美女互相联络时，内心该有多紧张多激动啊～。」



最后大家问她，还有没有需要解释的？李泳知表示：「没什么好解释啊，反正我就是个垃圾。」果然是个综艺咖！XDDD



大家身边也有这类型的朋友吗？！

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