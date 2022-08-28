姜泰伍面臨入伍，網友們已經開始在擔心他的經紀公司了！旗下僅3名演員，2名服役+1名即將服役

姜泰伍入伍之後，他的經紀公司要怎麼辦？

這兩日韓網上出現了一篇標題為「所属演員都是軍人的經紀公司」的文章，引發了廣大網民們的關注。 原來是姜泰伍的東家-Man Of Creation。 這是一家中小型娛樂經紀公司，旗下只擁有三名演員，徐康俊、李泰煥和姜泰伍。



苦熬9年，一朝憑藉《非常律師禹英禑》中暖男「李濬浩」一角火遍韓劇圈的姜泰伍預計今年內入伍，而徐康俊和李泰煥目前正在服役中。 徐康俊去年11月入伍，截止到目前服役時間不足1年，李泰煥更是今年6月才開始履行國防義務，兩人要到2023年5月和12月才能退伍。 隨著姜泰伍入伍在即，不少民眾開始擔憂Man Of Creation到底要怎麼堅持下去。 這篇帖子也引發了廣大網民的討論，大家留言表示：「全公司藝人只有3人，兩名服役中，一人即將服役」、「等姜泰伍入伍之後，職員們是不是就可以休年假了」等。



從徐康俊和李泰煥陸續入伍之後，Man Of Creation官方SNS上就主推姜泰伍，不知道公司趁著他還在活動，有沒有備足庫存，等他入伍之後慢慢再通過SNS公開呢。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞