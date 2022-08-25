【分集剧情】《说出你的愿望》暗恋对象竟要跟自己学心肺复苏术，妍珠心花怒放吓傻侨莱（ep.4）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第5集医护和患者们一起见证世熙实现登台演出的心愿。

*以下内容包含《说出你的愿望》第5集关键剧情！



「回到日常」

世熙和精灵团队、表圭泰一起成功演出原创音乐剧《爱的奇迹》，其间男友也来到现场，两人因音乐剧相识、却因病不得不告别舞台，十分感谢今生最后一次同台的机会。 表圭泰对世熙的心动化作了对小情侣的祝福，原本要起诉表圭泰的晚辈也意识到他不是坏人而决定撤诉。

世熙写信感谢精灵团队，因为患病前她的日常就是和音乐剧相伴，感谢大家让她的生活在最后一刻回到日常。 侨莱难以接受身边的人再次突然离开，妍珠安慰他说大家也很难过，只是逐渐熟悉而已。



心肺复苏术

杨医生建议侨莱学一学基本的医疗技能，侨莱於是找到妍珠，拜托她教学心肺复苏术。 妍珠十分无语：为什么偏要跟我学，两个年轻人嘴对嘴是要怎样？ 同时又因为暗恋侨莱而感到窃喜，称赞他的藉口很有创意XD



泰植的秘密

侨莱看到世熙家人塞给泰植一个厚厚的信封，泰植转头把装满现金大钞的信封放进装著金块的盒子里。 第二天侨莱又目睹泰植和黑道争执，发现他腿伤早已痊愈，质疑他利用患者筹钱交给流氓，但泰植没有做任何解释。



下集预告里出现一个葬礼，瑞珍流泪看著和亨俊的合照，说他的愿望是报仇。 侨莱问妍珠人生的乐趣是什么，妍珠心动地说：「出现了会好奇徐妍珠人生乐趣是什么的人。」 泰植看著自己和小孩的旧照片陷入沉思：「我应该告诉他吗？ 其实第一次见面的时候，我就已经认出他了。」 侨莱终於潜入神秘的403号病房，哪里究竟藏著什么秘密呢？《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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