「春日暖陽」河允景談《非常律師禹英禑》「秀敏CP」Loveline：觀眾們生氣是因為父母心情

河允景對《非常律師禹英禑》中崔秀妍和權敏宇突如其來的愛情有話要說。

《非常律師禹英禑》完美落幕，除了主角「鯨魚CP」受關注之外，女二號「春日暖陽」崔秀妍（河允景 飾）的LOVELINE也很吸引關注，她與同事權敏宇（朱鍾赫 飾）的粉紅氛圍另無數觀眾不滿，覺得編劇是在強行組CP。



對此，河允景有自己的想法，她在採訪中透露：「中期劇本出來的時候，編劇有提到，說權敏宇和崔秀妍會有一些曖昧，聽完之後我並沒有覺得跳戲或者人設崩塌。我認為秀妍不那麼完美才會有趣，她也有不足的地方，這方面很可能就是愛情。權敏宇的刻畫也是這樣，會有缺點，不過我確實覺得秀妍喜歡敏宇的這個過程顯得有些急促了。」



河允景繼續說：「每個人都有不成熟、不足的一面，電視劇的題目叫《非常律師禹英禑》，我們所有人都是'奇怪的律師'，哪些是奇怪的，哪些不是奇怪的，想著這些製作了這部劇，雖然描寫得更親切一些可能比較容易說服觀眾，但我認為崔秀妍' 容（易）陷（入）愛（情）'的面貌反而更現實。正是因為有了這個過程，秀妍才快速成長起來，不管和權敏宇的感情如何，這都算是秀妍的成長。她察覺自己喜歡上權敏宇之後也否認過，對於觀眾來說這些劇情可能會顯得很倉促。喜歡上一個人沒有理由，因為觀眾們太喜歡秀妍了，所以才覺得生氣吧，有一種父母看女兒的感情在裡面，不管女兒帶誰回來，父母都覺得對方配不上自己的女兒，就是這種心情。」



河允景接連出演了《機智醫生生活》和《非常律師禹英禑》這兩部大熱劇，展現了扎實的演技功底。人氣逐步提升的她也接到了新劇《今生也請多指教》的邀約，飾演女二「尹貂媛」。



「春日暖陽」河允景，指日可待！！！

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