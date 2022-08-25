罗美兰的「新儿子」是他！与李到晛合作新剧《坏妈妈》，安恩眞也有望加盟

「坏妈妈」罗美兰X「失忆的检察官儿子」李到晛，这对「母子档」很让人期待！

「豹子女士」罗美兰於今年（2022年）和李瑞镇合作漫改剧《内科朴院长》，新电影《政客诚实中2》则於下月（9月）22日在韩上映。热情工作的她将出演JTBC新剧《坏妈妈》，描述一生为了孩子而活、不得不变成坏妈妈的母亲「英顺」，和她因意外事故而失忆、回到幼儿心智水准的检察官儿子「康浩」之间的感动治愈喜剧。

儿子「康浩」一角传出由李到晛饰演。他按照母亲的期许成为检察官，但是某天失去记忆，将在剧中与罗美兰展现母子深情。对此，所属社乐华娱乐表示：「确实收到《坏妈妈》的剧本，正在积极讨论中。」李到晛近期结束Netflix原创剧《The Glory》拍摄，也将通过新电影《破墓》大萤幕出道。

而曾出演《检察官内传》、《机智医生生活》、《只一人》等作品的安恩眞，也有望加盟《坏妈妈》。先前才传出安恩眞有望与南宫珉合作古装剧《恋人》，小编个人是希望安恩眞两部都出演，毕竟角色和人设大相迳庭，对於演员来说是很好的挑战，也可以看到更多可能呢！

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