BTS V&BLACKPINK Jennie再曝同框照，這次是「家中約會」？

防彈少年團V和BLACKPINK Jennie連續三日爆出是緋聞，另無數人疑惑：你倆到底是不是情侶。

從第一天的沙龍約會照，到第二次兩人相差一日飛往紐約，25日又有新照公開，接連三日的猛料，粉絲們直呼「受不了」。

最新曝光的同框照被韓媒稱是「家中約會」，一對男女站在公寓走廊上對著鏡子自拍，都穿著休閒褲和白T恤，一眼就能看出是CP LOOK。 看完照片的的廣大網友推測兩人正是V和Jennie，他們的戀愛緋聞又一次爆發了。



얘들아 뷔 제니 또 떴어..... pic.twitter.com/ZgBOmxeCjd — 팬바라기 (@fanbaragii) August 24, 2022

隨後雙方粉絲又找出各類證據證明該張照片系合成，但一連三日的「戀愛說」也讓粉絲們疲憊，更讓「非粉們」認定兩人的確在交往。 對於最新的同框照，YG娛樂和HYBE娛樂尚未做出任何回應，此前YG也只是對「相差一天飛往紐約」的消息做出了解釋，稱「是BLACKPINK的既定行程」。

此時此刻，無數網民都在呼喚：D社什麼時候下場？！

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