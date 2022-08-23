悬疑追击剧《Blind》玉泽演、河锡辰兄弟却相互怀疑！郑恩地能否逃过一劫~最新预告公开！9月16日首播

即将在9月16日透过tvN播出的新金土电视剧《Blind》，由玉泽演、郑恩地以及河锡辰共同展开追凶行动，从预告影片中似乎可嗅出韩剧《隧道》以及《Voice》系列的味道，热爱悬疑追凶烧脑的观众们应该不容错过。

在黑暗的房间中独自坐著，并说出这句警告「疯狗正要来了」的柳成俊（玉泽演饰）以及一个被某人绑架带走的女性，预告了即将发生令人恐惧的事件，加上玉泽演的眼神有些迷茫，似乎不是正在追查案件刑警的锐利眼神，字幕上写著「沉寂的记忆」，令人怀疑他口中的疯狗到底是谁？难道是多年前的自己吗？



柳成俊的哥哥，同时也是法官的柳成勋（河锡辰饰）似乎看出弟弟的不寻常，於是渐渐开始对弟弟起了疑心，「暴露的真相」令人感到非常混乱与不安，对於其中女性声音赵恩琪（郑恩地饰）的提问：「法官大人，您不相信自己的弟弟吗？」而柳成勋却冷冷地回答：「我不相信任何人。」兄弟间是否发生了什么事件？柳成勋真的是铁面无私的法官吗？





而社会福利师赵恩琪则是受邀为此案件的9名国民陪审团的一员，但预告中却说著「审判结束了，真正的杀人事件才正要开始」令人不禁毛骨悚然，这九位陪审团的成员似乎成了杀人犯的名单，即将一个个陷入危险。真凶「疯狗」的真面目到底是谁？即将再度引发观众们的高度好奇。9月16日晚间即将首播。



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