《非常律師禹英禑》姜泰伍出道多年首次舉行的粉絲見面會來了！入伍前將舉行全球線上粉絲見面會～

感覺會被姜泰伍心臟爆擊啊！！！李濬浩：「如果沒有追這一場線上直播的話，我會很失落喔～。」

透過熱門韓劇《非常律師禹英禑》爆紅的大勢演員姜泰伍，將於月底舉行全球線上粉絲見面會，消息一出立刻引發熱烈迴響。



經紀公司 Man of Creation 表示姜泰伍將於8月31日透過《TikTok Stage Connect: Sweet TaeOh》與全世界的粉絲們見面，這次的見面會是為了報答粉絲們一直以來的關愛，在入伍前特別準備的活動，不只是在國內，連同海外190多個國家都能夠一同欣賞。



活動名稱中「Sweet TaeOh」（甜蜜的泰伍）則是劇中他表現出來的體貼形象，TikTok上的活動頁面「#스윗태오 #SweetTaeOh」可以讓大家留下希望姜泰伍挑戰的事或者想聽他說的話，並於「tiktok_stage」上參與相關活動，期望能讓粉絲見面會更加圓滿，完成大家的心願。



見面會上還準備了相當多樣的小環節，以及許多劇裡劇外未公開過的模樣，本次活動將會在8月31日的晚間八點（韓國時間）舉行全球線上的直播LIVE。

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