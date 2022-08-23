《今日的网漫》你还在追吗？收视率断崖式暴跌，韩网批：演技太差，故事无趣

金世正的新剧《今日的网漫》收视率创新低。

一部爆笑罗曼史《社内相亲》让女主角金世正爆红，她也几乎无缝进组拍摄了新剧《今日的网漫》，因前部作品收视率极佳，让更多剧迷期待著新剧的开播。 《今日的网漫》翻拍日本高人气作品，讲述了因为受伤而放弃运动员生涯的运动员温心（金世正 饰），后来进入NEON网漫公司努力奋发向上成为一位网漫编辑的故事。

老实说，活泼、青春的金世正还蛮适合这类热血角色的。 然而电视剧的收视率却让人大跌眼镜，接连几周持续下跌，从首播的4.1%断崖式跌到了第8集的2.2%，更是打破了SBS周末剧黄金档期最低纪录，而同时段播出的、由李钟硕主演的《黑话律师》则收视率呈上升趋势，引得《今日的网漫》 的导演赵秀沅喊话李钟硕：」「救救我们吧（求放过）」。



金世正、崔丹尼尔和南润寿在韩国都属於人气演员，三人合作却没能带动收视率上涨，甚至连续下跌，这也引起了韩国网友们的热议。 网友们纷纷表示：「剧情太压抑了，无趣」、「看剧是为了放松，主人公事事不顺心，让人更烦躁」、「为什么要放在周五、周六播出，这是我最大的疑问」、「演员演技太差了 全都是难关」、「原作本身就不是很有趣的题材」、「 日式热血剧不适合翻拍」、「选角就不行」、「全员演技烂」、「演技和之前一模一样」等。



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