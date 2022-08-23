這些男演員都出生於1983年！孫錫久、姜其永、鄭敬淏、李相燁、金材昱、金東旭、李奎炯、溫朱莞

這幾位都很有魅力呢！

說到1983年生的男演員，不曉得你會先想到誰呢？

▲孫錫久：

今年（2022年）以電視劇《我的出走日記》、電影《犯罪都市2》獲得許多人氣的孫錫久，接下來還有三部作品將陸續與觀眾們見面──Netflix《D.P：逃兵追緝令2》、Disney+《地下菁英》、Netflix《殺人者o難堪》。

▲姜其永：

曾出演《Oh 我的鬼神君》、《六龍飛天》、《回來吧大叔》、《打架吧鬼神》、《W兩個世界》、《舉重妖精金福珠》、《隧道》、《當你沉睡時》、《金秘書為何那樣》等熱門韓劇的姜其永，今年以《非常律師禹英禑》更新「人生角色」。

▲鄭敬淏：

曾主演《為純情著迷》、《再一次 Happy Ending》、《Missing9》、《機智牢房生活》、《火星生活》、《當惡魔呼喊你的名字時》、《機智醫生生活》等作品的鄭敬淏，最新作品為與全道嬿合作的《頭等緋聞》。

▲李相燁：

曾出演《Signal》、《老婆這週要出牆》、《當你沉睡時》、《頂級巨星柳白》、《平日下午3點的戀人》、《結過一次了》、《Good Casting》、《直到瘋狂》等作品，今年則特別出演《流星》，並與徐睿知、朴秉恩、裕善等合作《夏娃》。也以綜藝節目《第六感3》活躍於小螢幕上。

▲金材昱：

曾出演《Voice》、《愛情的溫度》、《客：The Guest》、《她的私生活》等作品的金材昱，今年與鄭秀晶（Krystal）合作《瘋狂愛上你》。

▲金東旭：

曾出演《咖啡王子1號店》、《與神同行》的金東旭，近年以《客：The Guest》、《特別勞動監督官趙常風》、《那個男人的記憶法》、《你是我的春天》、《豬玀之王》等作品活躍於小螢幕。最新作品為與秦基周合作的《偶然遇見的你》。

▲李奎炯：

以《秘密森林》、《機制牢房生活》打開認知度，之後陸續出演《Life》、《醫生耀漢》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《Voice 4》等。最新作品為 Netflix《急速首爾》，還有兩部Disney+作品《地下菁英》、《爭鋒相辯》待播出。

▲溫朱莞：

曾出演《剩餘公主》、《美女孔心》等作品，近期則以《Penthouse上流戰爭》活躍於小螢幕。

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