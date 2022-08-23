这些男演员都出生於1983年！孙锡久、姜其永、郑敬淏、李相烨、金材昱、金东旭、李奎炯、温朱莞

这几位都很有魅力呢！

说到1983年生的男演员，不晓得你会先想到谁呢？

▲孙锡久：

今年（2022年）以电视剧《我的出走日记》、电影《犯罪都市2》获得许多人气的孙锡久，接下来还有三部作品将陆续与观众们见面――Netflix《D.P：逃兵追缉令2》、Disney+《地下菁英》、Netflix《杀人者o难堪》。

▲姜其永：

曾出演《Oh 我的鬼神君》、《六龙飞天》、《回来吧大叔》、《打架吧鬼神》、《W两个世界》、《举重妖精金福珠》、《隧道》、《当你沉睡时》、《金秘书为何那样》等热门韩剧的姜其永，今年以《非常律师禹英禑》更新「人生角色」。

▲郑敬淏：

曾主演《为纯情著迷》、《再一次 Happy Ending》、《Missing9》、《机智牢房生活》、《火星生活》、《当恶魔呼喊你的名字时》、《机智医生生活》等作品的郑敬淏，最新作品为与全道嬿合作的《头等绯闻》。

▲李相烨：

曾出演《Signal》、《老婆这周要出墙》、《当你沉睡时》、《顶级巨星柳白》、《平日下午3点的恋人》、《结过一次了》、《Good Casting》、《直到疯狂》等作品，今年则特别出演《流星》，并与徐睿知、朴秉恩、裕善等合作《夏娃》。也以综艺节目《第六感3》活跃於小萤幕上。

▲金材昱：

曾出演《Voice》、《爱情的温度》、《客：The Guest》、《她的私生活》等作品的金材昱，今年与郑秀晶（Krystal）合作《疯狂爱上你》。

▲金东旭：

曾出演《咖啡王子1号店》、《与神同行》的金东旭，近年以《客：The Guest》、《特别劳动监督官赵常风》、《那个男人的记忆法》、《你是我的春天》、《猪猡之王》等作品活跃於小萤幕。最新作品为与秦基周合作的《偶然遇见的你》。

▲李奎炯：

以《秘密森林》、《机制牢房生活》打开认知度，之后陆续出演《Life》、《医生耀汉》、《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》、《Voice 4》等。最新作品为 Netflix《急速首尔》，还有两部Disney+作品《地下菁英》、《争锋相辩》待播出。

▲温朱莞：

曾出演《剩余公主》、《美女孔心》等作品，近期则以《Penthouse上流战争》活跃於小萤幕。

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