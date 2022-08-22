羅PD提少女時代要錄製《出差十五夜》！曺圭賢聽到狂碎念：「那跟我說幹嘛啊～我們沒有出來呢！」

《看我的肩膀，都要脫臼了》是《肩膀舞要跳到什麼時候啊》的第二季，由殷志源＆曺圭賢出演，是一檔讓客人坐下，然後他們自己開始鬥嘴的令人心酸的脫口秀。

公開的預告中，殷志源和曹圭賢還有製作組正在喝酒聊天，「殷曹地府」組合將展現的自由奔放脫口秀，讓人期待！殷志源：「只要有你，我都喜歡。」展現了甜蜜的關係，結果...下一秒兩人馬上吵架，殷志源：「不是～呀！」曺圭賢：「《三時四餐》都也錄了！」



曺圭賢還問製作組：「但是...怎麼8個月期間都沒想到要用我們的成員呢？（看了手機之後）都是 HYBE 還有...」羅PD：「之後還有少女時代（指《出差十五夜》，這個拍攝當時是7月）。」曺圭賢：「是嘛？那跟我說幹嘛啊～我們沒有出來呢！」殷志源聽到也說：「我如果沒有羅䁐錫的話，就會餓死！你知道我的處境嗎？」



而他們還會招待酒友，雖然遮起來了，但看背影似乎是宋旻浩，甚至還去他家拍攝了，即使搬了新家，也要成為固定拍攝地嗎（笑）！而《看我的肩膀，都要脫臼了》是5分鐘節目，將在26日於tvN首播，完整半會在 YouTube 頻道十五夜（채널 십오야）公開。

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