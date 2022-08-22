歐尼，不哭！少女時代亮相SM家族演唱會，孝淵一邊哭一邊擺健美POSE

SM家族演唱會「SMTOWN LIVE 2022」時隔5年在首爾重啟！

「SMTOWN LIVE 2022 」聚集了SM娛樂經紀公司旗下的歌手藝人，KangTa、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee KEY與珉豪、EXO的SUHO、XIUMIN、CHEN、D.O.及KAI，還有Red Velvet、NCT、aespa、GOT the beat都有登場表演。



最近剛剛攜新曲重磅回歸，且今年迎來出道15周年紀念的「愛豆女帝」少女時代一亮相就引爆歡呼聲。 成員中已經有人不再是SM藝人，因此本次她們能合體回歸實屬不易，每一個人都心情澎湃，孝淵更是強忍著淚水。 但作為專業女團成員，不管心情如何激動，該做的舞蹈動作、 該有的表情都會一絲不苟地對待，於是粉絲們就看到了這樣一個場景，情緒逐漸崩潰，想要哭出來的孝淵強忍著淚水，依舊伴隨著音樂認真舞動，也和大家一樣在聽到「一想到你我就會變得堅強」時擺出健美POSE，場面滑稽又心酸，看得粉絲們心疼不已。



티파니 벅차오른 표정에서 눈물 왈칵

윤아 얼굴 개지려서 눈물 왈칵

효연 울음참는 표정에서 걍 무너짐 pic.twitter.com/XWU05SKWgi — (@comocosm) August 20, 2022

表演結束後，孝淵激動落淚，成員們抱著她安慰、為她擦眼淚，太妍表示：「今天格外緊張激動。 」Yuri也說：「內心澎湃，但又充滿了幸福。 」相關影片很快就被粉絲放到了網路上，孝淵看到大家的應援之後默默點讚。



슴콘 소녀시대 웅니들 무대 끝나고

효연웅니 눈물 흘렸어 ... ........ pic.twitter.com/LJQ68B5fbv — 풀이 (@pupurring) August 20, 2022

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