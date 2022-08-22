李棟旭被粉絲要求合作演員的照片、斷然拒絕，網友痛批：「連做人的基本禮儀都沒有（怒）」

李棟旭遺憾地說：「看來還不了解我的性格啊…。」、「為何總說其他演員的事呢？」大家怎麼看這種人的行為呢？

近期一段在李棟旭專屬的聊天室中，傳出了一段對話，內容是粉絲一直跟李棟旭要求提供合作過的演員金汎的照片，讓李棟旭本人相當無奈。



李棟旭回：「那就去找那些演員們拍，為什麼要跟我說？想看汎的照片就去跟他要，傳訊息跟汎說。」、「NoNo，這不是嫉妒，看來你是不了解我的性格，才會有這樣的誤解啊，我到底為什麼要在這裡說其他演員的事？」



李棟旭：「開Vapp時也是，為何總是跟我問別的演員的事呢？也別一直說什麼嫉妒的話」、「心情很好的來了，想說些有意思的事笑一笑，但為何總是那樣」、「我並不是在發火，就是感覺到了要說的時候就說了」表明了想正是說清楚的意願，只能用文字來表達自己也感到很無力。



李棟旭：「我沒有傷心，也沒有生氣，就是說一些基本的原則，因為只能用文字表達，所以讓人感覺很鬱悶啊，我真的沒有生氣，別誤會了。」



對於這樣的情況，網友們也為李棟旭打抱不平：「真的是太過份了」、「連做人的基本禮儀都沒有（怒）」、「李棟旭說得太好了」、「這些人真的不知道自己問題出在哪裡嗎？」、「根本就是故意的」、「還以為只有偶像團體會遇到這樣的情況，演員也會碰到呢」、「對方那麼沒禮貌，李棟旭還願意好好說話，真的是人太好了」

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