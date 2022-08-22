[分集劇情]《黑話律師》李鍾碩成功逃脫並以Big Mouse身份搗亂庭審！潤娥柔性勸誘家暴妻「論文換離婚」（EP8）

[有雷]《黑話律師》劇情來到中間點，關於Big Mouse的真面目仍是撲朔迷離，並且與李鍾碩似乎保持著亦敵亦友的關係，市長與特權階層人士的關聯，以及他為何積極接近老人家，也即將浮出檯面。潤娥與李鍾碩也展開夫妻完美默契合作！

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《黑話律師》朴昌浩（李鍾碩飾）被孔之勳（楊慶元飾）與檢察官抓到精神病院，利用酷刑以及精神虐待要他承認自己是Big Mouse並供出金額藏匿處，沒想到朴昌浩被拷問下胡謅的地點，卻真的有少量金條！讓他驚覺Big Mouse正在監視著他的一舉一動，並且將暗中協助他逃離此地。果然不久後精神病院莫名發生火警，而之前害他喝下了毒飲料的傑利（郭東延飾）因良心不安而前來搭救朴昌浩，讓他順利逃離警方追捕，但傑利似乎身受重傷還被蓋上白布！？



老人家病況有些危急，市長崔道河與妻子都趕緊前往關切，但崔道河在老人家熟睡時似乎露出想置他於死地的動作，是否他與老人家有著仇恨的過往？三位VIP囚犯即將進行庭審，孔之勳也準備好了一份劇本，但卻在此時發生變數，也就是犯人之一的妻子張慧珍握有關鍵論文，她以論文作為籌碼，提出與時常對她暴力相向的丈夫韓博士離婚的要求，並要求全部財產。丈夫一旦簽下離婚協議書她就會交出論文。



電視上播出了Big Mouse朴昌浩從保外就醫逃脫的消息，典獄長不當一回事，因為他並非從獄中逃脫。雖然警方大肆通緝朴昌浩，但Big Mouse勢力更大，讓朴昌浩幾乎是暢行無阻。而此時妻子薇瑚（潤娥飾）與岳父則是刻意前來抗議示威，主張朴昌浩是遭人綁架，並主動交出手機自清，表達自己也沒有與朴昌浩聯繫上。



朴昌浩利用廣告牆暗示薇瑚，兩人終於通上了電話，朴昌浩也開始介入張慧珍手中的論文該如何運用。朴昌浩透過網路記者向大眾公開自己就是Big Mouse，並且大膽提出自己要預言即將開始的庭審結果！再度與孔之勳過招的朴昌浩能成功嗎？



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