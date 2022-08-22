李栋旭被粉丝要求合作演员的照片、断然拒绝，网友痛批：「连做人的基本礼仪都没有（怒）」

李栋旭遗憾地说：「看来还不了解我的性格啊…。」、「为何总说其他演员的事呢？」大家怎么看这种人的行为呢？

近期一段在李栋旭专属的聊天室中，传出了一段对话，内容是粉丝一直跟李栋旭要求提供合作过的演员金泛的照片，让李栋旭本人相当无奈。



李栋旭回：「那就去找那些演员们拍，为什么要跟我说？想看泛的照片就去跟他要，传讯息跟泛说。」、「NoNo，这不是嫉妒，看来你是不了解我的性格，才会有这样的误解啊，我到底为什么要在这里说其他演员的事？」



李栋旭：「开Vapp时也是，为何总是跟我问别的演员的事呢？也别一直说什么嫉妒的话」、「心情很好的来了，想说些有意思的事笑一笑，但为何总是那样」、「我并不是在发火，就是感觉到了要说的时候就说了」表明了想正是说清楚的意愿，只能用文字来表达自己也感到很无力。



李栋旭：「我没有伤心，也没有生气，就是说一些基本的原则，因为只能用文字表达，所以让人感觉很郁闷啊，我真的没有生气，别误会了。」



对於这样的情况，网友们也为李栋旭打抱不平：「真的是太过份了」、「连做人的基本礼仪都没有（怒）」、「李栋旭说得太好了」、「这些人真的不知道自己问题出在哪里吗？」、「根本就是故意的」、「还以为只有偶像团体会遇到这样的情况，演员也会碰到呢」、「对方那么没礼貌，李栋旭还愿意好好说话，真的是人太好了」

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