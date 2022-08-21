【分集劇情】《還魂》陳武挑撥辰耀院與松林作對，無德成為無辜犧牲者仍惦記弟子安危！（ep. 17）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第17集中張煜短暫離開的間隙，無德竟被王指定為試驗的犧牲品！

*以下內容包含第17集關鍵劇情！



真父子、假母女

張強在蓋馬谷尾隨拿著天府館館主劍的張煜，推論他就是館主兒子，勸他不要追尋邪術。 而張煜因為太小就與張強分開，並沒有認出父親。



昭泥發現無德才是真復妍，為了自保決定不讓任何人知道這個真相，甚至不惜除掉無德。 無德和張煜推斷出假復妍就是昭泥，但不知該如何告訴陳湖警。 其實陳湖警也感覺到異常，對假復妍的態度逐漸改變。



陳武的計畫

陳武要求陳湖警跟松林作對，報酬是把復妍和冰石送給辰耀院。 陳湖警召開萬長會，在王室面前削減松林的可信度、要求由辰耀院保管冰石。 眾長老為爭奪冰石吵的不可開交，正如李先生的預言所說，王擔心預言中的帝王星也即將出現。



為一睹冰石威力，王決定殺死一個人再用冰石之力將其復活，指定無德為試驗品。 無德體內的落壽一直希望借冰石之力找回力量，願意以命一賭，並暗自慶幸這次沒有讓張煜也置身危險。 陳湖警受命殺死無德，復妍在落壽失去意識時突然出現，對陳湖警呢喃了一聲：「娘！」



張煜與世子聯手

張煜聲稱徐經大師的意志寫在心書裡、要求等拿來心書再做決定，並趁等待時間向世子尋求合作：現在的王妃實為崔氏巫女，真王妃的靈魂則在某處等待救援。



下集預告裡，松林被設下結界，似乎只有還魂人能使用法術。 江客棧主人吸取活人元氣後恢復行動能力，在其中大開殺戒。 張煜為保護大家，把自己和還魂人一起關進密室。 無德聞言奔向密室，流著淚拔出了寶劍！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞