【韓網熱帖】《認識的哥哥》少女時代孝淵：「再也不想讓太妍失望了！」

節目這一段真的太爆笑啦～！XDDD

孝淵在《認識的哥哥》聽到太妍的《四季》，自信猜道：「我知道！太妍！這是太妍的歌，我再也不想讓太妍失望啦。 每天都在車裡聽呢，這首歌就是我們可愛太妍的《火花》。」

（除了太妍之外所有人都猜她答不對，也好好笑kkk）

▼節目片段：（可快轉至 08:45）



▼韓國網友評論：

1. 雖然不想，但還是讓太妍失望了kkkkk

2. 看標題還以為是很認真的內容，雖然讓太妍失望但沒讓我們失望kkkk

3. 想起孝淵回看《驚人的星期六》時都關掉聲音，但那是聽寫歌詞的節目啊kkk只有回看到太妍的臉而已...

4. 除了歌曲主人之外全都選了x耶kkkk

5. 秀英看到題目立即說：「孝淵連四季這個單詞都不知道」kkk

6. 徐玄第一時間跑過去說：「你看吧！歐尼說是火花！」也超好笑kkk

7. 上次做quiz時不知道火花，現在腦子裡只有火花kkk

8. 這以後孝淵可能又只記得四季kkk

9. 不是說每天都在車裡聽嗎kkk

10. 果然是彼此之間非常了解的少時kkkk

出處：https://theqoo.net/2556083340

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