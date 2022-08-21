【分集劇情】《說出你的願望》老人在舊居回到愛妻身邊，秀英一句「痛要說出來」擊中池昌旭心臟（ep.3）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第3集裡僑萊第一次學習如何放手，精靈團隊又開始了新的任務......

*以下內容包含《說出你的願望》第3集關鍵劇情！



僑萊的抓緊與放手

僑萊第一次到訪柿子屋時發現女主人拿著繩子似乎打算輕生，但院內種種跡象又暗示她其實很認真生活。 僑萊忍不住用自己的方式拉住她：尋死需要很大的勇氣，可妳是想活下去啊！一番發飆反而讓女主人獲得理解與安慰，也因此決定讓出屋子給老人。

神燈小隊把老人的女兒從外國叫回來，一起在舊居吃了熱熱鬧鬧的團員飯。 僑萊還是不習慣這樣的場合，獨自坐在屋外啃火腿腸。 夜裡僑萊拿柿子給老人想對他道歉，但老人已經在睡夢中回到妻子身邊，臉上凝固著滿足安詳的笑容。



愛唱歌的Sunny

Sunny因為疼痛而在病房大喊大叫、對工作人員們發脾氣，妍珠只好為她多打一支鎮痛劑。 事後Sunny對妍珠道歉，妍珠撒嬌說自己難過是因為看到Sunny痛苦，還安慰她做得很好、痛就應該說出來。 妍珠這番話也是說給僑萊聽，只是不知他有沒有聽進去。

泰植決定幫Sunny實現願望：與最愛的音樂劇演員表圭泰一起登台表演。 但泰植去找這位演員時發現他性格很差勁，似乎完全不想幫忙。



舊照片

僑萊說曾見過一張父親抱著自己笑得很開心的照片，泰植手中也有一張抱著小男孩的照片。 官網介紹提到僑萊是小時候為了躲避父親的暴力而自己來到保育院，令人不斷猜測兩人的真實關係。



密碼鎖病房的「食人鬼」

僑萊發現僅有一間病房上了鎖，泰植嚴禁他一探究竟，只說裡面關著吞噬人健康與幸福的食人鬼。 更神秘的是，在醫院擔任料理師的嚴順子趁夜色來到這間病房，確認四下無人後走了進去，對泰植匯報說：他還活著。

說到順子，僑萊三番五次拒絕她的餐點，就算硬著頭皮吃一口也馬上表情變得復雜，讓人十分好奇原因。 （小編猜測是不是因為順子的料理太有「家的味道」，讓他回憶起曾經美好但再也不存在的家，反而感到難過呢？ T^T）



下集預告裡，妍珠對僑萊告白、四角關係出現了！表圭泰不知為何改變心意來到醫院，讓眾人興奮不已。 僑萊問泰植車上掛的照片是不是他兒子，泰植沉默不語。 僑萊在保育院時被俊京一見鐘情，妍珠則楊志勳醫生的暗戀對象，但隨著妍珠對僑萊的一句「我愛你」，關係大亂了！《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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