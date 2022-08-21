【韩网热帖】《认识的哥哥》少女时代孝渊：「再也不想让太妍失望了！」

节目这一段真的太爆笑啦～！XDDD

孝渊在《认识的哥哥》听到太妍的《四季》，自信猜道：「我知道！太妍！这是太妍的歌，我再也不想让太妍失望啦。 每天都在车里听呢，这首歌就是我们可爱太妍的《火花》。」

（除了太妍之外所有人都猜她答不对，也好好笑kkk）

▼节目片段：（可快转至 08:45）



▼韩国网友评论：

1. 虽然不想，但还是让太妍失望了kkkkk

2. 看标题还以为是很认真的内容，虽然让太妍失望但没让我们失望kkkk

3. 想起孝渊回看《惊人的星期六》时都关掉声音，但那是听写歌词的节目啊kkk只有回看到太妍的脸而已...

4. 除了歌曲主人之外全都选了x耶kkkk

5. 秀英看到题目立即说：「孝渊连四季这个单词都不知道」kkk

6. 徐玄第一时间跑过去说：「你看吧！欧尼说是火花！」也超好笑kkk

7. 上次做quiz时不知道火花，现在脑子里只有火花kkk

8. 这以后孝渊可能又只记得四季kkk

9. 不是说每天都在车里听吗kkk

10. 果然是彼此之间非常了解的少时kkkk

出处：https://theqoo.net/2556083340

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