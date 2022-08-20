《語意錯誤電影版》9月8日中秋檔期全台上映！朴宰燦稱與朴栖含合作根本是「命中注定」！

獲譽為「南韓現象級BL劇天花板」的《語意錯誤電影版》定檔9月8日在台上映，期望影迷把握中秋連假最多場次時，呼朋引伴進場感受「朴朴CP」讓人怦然心動的大銀幕愛戀。首度接演BL作品的朴宰燦透露自己跟朴栖含合作早有「命中注定」的巧合，甚至直呼兩人是「天作之合」。

《語意錯誤》改編自J.Soori在2018年於電子書平台「RIDIBOOKS」所連載的同名網路小說，並曾陸續改編成同名網路漫畫、動畫、廣播劇；真人網劇更在2022年2月公開以來，強勢攻占平台排行榜8週冠軍，劇情刻劃由朴宰燦飾演的資工系大三生「秋尚宇」，遇上由朴栖含飾演的視覺設計系大四生「張宰英」，如冤家般的兩人，陰錯陽差開始一起製作手遊，並逐漸萌生情愫的青春校園羅曼史。導演金率挺分享執導時的關注重點：「從導演角度來看，希望作品不要像BL劇，而是像校園情境喜劇一樣，所以剛開始加入情境喜劇的場面。」



2019年以男子偶像團體「DKZ」出道的朴宰燦，在《語意錯誤》飾演篤信原則主義的冷漠資工系大三生，本作也是他首度接觸的BL戲劇類型：「閱讀劇本時，讀到中後段都還不知道是BL，還以為是平凡的校園劇呢。」據悉，他不僅鑽研原著小說，更仔細向其他BL劇與愛情劇取經，其中也包含了也參考了朴栖含演出的戲劇《必修戀愛教養》，他當時還不知道選角結果，這也讓他在事後認為兩人的合作有著「命中注定」的巧合。他更談到即將上映的電影版：「比起斷斷續續看劇，觀賞電影可以有更高的集中度，這也讓我感到更加緊張。究竟在長時間的放映過程中，觀眾能否好好投入到電影當中呢？」尤其電影版將新增戲劇版所沒有的精彩場面，透過戲院更大的銀幕，感受角色之間更多的情愫。



《語意錯誤電影版》，正式敲定9月8日中秋檔期在台浪漫獻映，戲劇版《語意錯誤》藍光及DVD雙碟套裝版，目前也已經正式上市。



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