人紅是非多！朴恩斌被造黑謠，氣到網友大罵：太惡毒了

這些內容農場為了熱度真的是無法無天！

「速報」韓國演員首位！「禹英禑」朴恩斌，捧起2022美國奧斯卡大賞獎杯！前所未有的大紀錄，韓流電視劇！這是某YouTube頻道上公開的一則新聞，因《非常律師禹英禑》而人氣大爆發的女主角朴恩斌光是在這個頻道裡就被造謠出了「奧斯卡獲獎」、「 拜登，禁止朴恩斌出國，搜查」、「朴恩斌，在美遭受暴力，被送急診」等多個匪夷所思的假新聞。 而這些假新聞每一條的點擊率都在10萬以上......



有網友關注到了這一點，並放到了網上告訴大家不要輕信，但依舊沒能阻止假消息繼續傳播。 在搜索網站NAVER上打出朴恩斌的名字，竟然還出現了關聯詞「奧斯卡」，可想而知有多少人被假新聞騙到並搜索了相關詞條。 有網友表示：「我媽看到之後還問我到底是不是真的」、「我爸說朴恩斌拿了奧斯卡，我讓他不要相信」、「我還在嘲笑誰會相信這種假新聞，沒想到我哥居然相信了」、「集團暴力、緊急逮捕這些詞語實在太惡毒」等。



更多的網友是在批判YouTube的不作為，「YouTube不管不問才是最大的問題」、「這些內容農場就不應該讓他賺錢，YouTube該管管他們了」、「父母這輩真的很容易被這些新聞騙住，我媽居然相信Angelina Jolie找了一個韓國兒媳婦，準備搬到韓國來住」。

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