《语意错误电影版》9月8日中秋档期全台上映！朴宰灿称与朴栖含合作根本是「命中注定」！

获誉为「南韩现象级BL剧天花板」的《语意错误电影版》定档9月8日在台上映，期望影迷把握中秋连假最多场次时，呼朋引伴进场感受「朴朴CP」让人怦然心动的大银幕爱恋。首度接演BL作品的朴宰灿透露自己跟朴栖含合作早有「命中注定」的巧合，甚至直呼两人是「天作之合」。

《语意错误》改编自J.Soori在2018年於电子书平台「RIDIBOOKS」所连载的同名网路小说，并曾陆续改编成同名网路漫画、动画、广播剧；真人网剧更在2022年2月公开以来，强势攻占平台排行榜8周冠军，剧情刻划由朴宰灿饰演的资工系大三生「秋尚宇」，遇上由朴栖含饰演的视觉设计系大四生「张宰英」，如冤家般的两人，阴错阳差开始一起制作手游，并逐渐萌生情愫的青春校园罗曼史。导演金率挺分享执导时的关注重点：「从导演角度来看，希望作品不要像BL剧，而是像校园情境喜剧一样，所以刚开始加入情境喜剧的场面。」



2019年以男子偶像团体「DKZ」出道的朴宰灿，在《语意错误》饰演笃信原则主义的冷漠资工系大三生，本作也是他首度接触的BL戏剧类型：「阅读剧本时，读到中后段都还不知道是BL，还以为是平凡的校园剧呢。」据悉，他不仅钻研原著小说，更仔细向其他BL剧与爱情剧取经，其中也包含了也参考了朴栖含演出的戏剧《必修恋爱教养》，他当时还不知道选角结果，这也让他在事后认为两人的合作有著「命中注定」的巧合。他更谈到即将上映的电影版：「比起断断续续看剧，观赏电影可以有更高的集中度，这也让我感到更加紧张。究竟在长时间的放映过程中，观众能否好好投入到电影当中呢？」尤其电影版将新增戏剧版所没有的精彩场面，透过戏院更大的银幕，感受角色之间更多的情愫。



《语意错误电影版》，正式敲定9月8日中秋档期在台浪漫献映，戏剧版《语意错误》蓝光及DVD双碟套装版，目前也已经正式上市。



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