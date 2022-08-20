新人女團NewJeans這位成員超像金裕貞：撞臉度90%，說是親姐妹都有人相信的程度！

這也太像金裕貞了吧！

前不久，HYBE娛樂推出了新女團NewJeans，她們大展「怪物新人」面貌，第一主打《Attention》空降Melon榜單第4位，另外兩首主打《Hype Boy》《Cookie》分列13位，30位。而在Spotify和Apple Music韓國地區的榜單上，也都佔據第一第二的位置。

對於出道新人來說，是當之無愧的「歷代級」。 之後《Attention》音源上升勢頭更是不可阻擋地登頂了Melon Top 100日榜第一位，驚人成績也讓K-POP界傳出了「這個夏天屬於NewJeans」這樣的話。



在6名成員中，韓澳混血Danielle因為長相酷似演員金裕貞而受到了更多的關注，混血濃顏辨識度超高。巴掌大的小臉和深邃的五官都很驚艷，還同時擁有清純與成熟兩種截然不同的魅力。尤其是長直髮和白皙的肌膚、笑起來時候上揚的微笑唇等都會讓人聯想到甜妹金裕貞，不少網友看了兩人的照片之後都表示：「笑起來時候兩人真的很像」、「她真的不是金裕貞的妹妹嗎」、「和金裕貞一樣都有小鹿的靈動感」等。



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