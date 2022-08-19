金世正與「一級朋友」車銀優組合被譽「最強顏值MC」！手臂肌肉線條再受矚目

想看他們合作電視劇！不過太好的朋友會不會尷尬啊～

正在《今日的網漫》扮演陽光女主角「溫心」的金世正，10日和車銀優一同主持「首爾Festa 2022」，兩人亮眼的的外貌隨即受到討論。

不僅是直播畫面，金世正會後PO出與車銀優的合照也相當受歡迎，高達264萬愛心。韓國媒體與網友紛紛替他們冠上稱號「最強顏值MC」、「漂亮MC CP」，或形容兩人是「童話般的主角」且敲碗兩人合拍電視劇。



其實金世正與車銀優是好朋友，金世正PO文文字也寫道：「久違了。」可見這對好朋友相當久沒聚了。見此，網友也馬上想到前陣子金世正透露的「好友分級」，討論：「第一階段至親哈哈哈。」「和第一階段至親一起合照啊！」「看起來真的很要好。」

▼金世正的人際關係金字塔，第一階段有TWICE志效與車銀優，第二階段有I.O.I隊友



▼金世正與車銀優2017年因廣告結識，去年又一起主持《Music Bank》



另外，金世正穿著平口禮服，一舉起手手臂便微微露出肌肉線條，也引發一些討論，不禁令人想起她知名的壯碩事蹟。



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