金世正与「一级朋友」车银优组合被誉「最强颜值MC」！手臂肌肉线条再受瞩目

想看他们合作电视剧！不过太好的朋友会不会尴尬啊～

正在《今日的网漫》扮演阳光女主角「温心」的金世正，10日和车银优一同主持「首尔Festa 2022」，两人亮眼的的外貌随即受到讨论。

不仅是直播画面，金世正会后PO出与车银优的合照也相当受欢迎，高达264万爱心。韩国媒体与网友纷纷替他们冠上称号「最强颜值MC」、「漂亮MC CP」，或形容两人是「童话般的主角」且敲碗两人合拍电视剧。



其实金世正与车银优是好朋友，金世正PO文文字也写道：「久违了。」可见这对好朋友相当久没聚了。见此，网友也马上想到前阵子金世正透露的「好友分级」，讨论：「第一阶段至亲哈哈哈。」「和第一阶段至亲一起合照啊！」「看起来真的很要好。」

▼金世正的人际关系金字塔，第一阶段有TWICE志效与车银优，第二阶段有I.O.I队友



▼金世正与车银优2017年因广告结识，去年又一起主持《Music Bank》



另外，金世正穿著平口礼服，一举起手手臂便微微露出肌肉线条，也引发一些讨论，不禁令人想起她知名的壮硕事迹。



*延伸阅读：‎这是「都哈娜」还是金世正本人哩～《今日的网漫》最新预告根本动作片，金世正又是摔人又是背人‎

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