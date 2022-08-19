【剧透】《非常律师禹英禑》EP.16大结局：禹英禑姐弟同频都是天才，「鲸鱼CP」是猫咪和铲屎官的关系啊

禹英禑克服重重困难，努力成长为一名合格的律师。

《非常律师禹英禑》播出了第16集，迎来大结局。 法务部长官人事听证会在即，太守美（陈庆 饰）非常担心儿子是骇客，自己还有一名私生女的事情爆发，她劝说私生女禹英禑（朴恩斌 饰）和爸爸禹光颢（全培秀 饰）一起去美国。 同时，汪洋律所的代表韩宣荣（白智媛 饰）也提议禹英禑暂时避开大众视线，等私生女风波平息后再出来。



就在禹英禑不知该如何是好时候，崔尚贤（崔贤珍 饰）决定自首，并找到了禹英禑，告诉她要揭露RAON骇客事件的真相。 汪洋律所召开紧急会议，汪洋律所作为RAON的法律代理，从公司的立场来看，RAON共同代表金灿弘（柳京焕 饰）和崔尚贤合谋主导了这次的骇客事件对他们十分不利。 就在律师们讨论要如何应对时，韩宣荣透露出了想要同时代理太守美和RAON这两个案子。 而禹英禑指出汪洋律所并非是「自然人」金灿弘的代理律师，而是RAON这个企业，且崔尚贤只是把黑来的顾客资料暗号化，并未造成顾客的损失。 法庭上，汪洋律所利用崔尚贤的陈述影片想要「切断」公司和金灿弘的关系，金灿弘四面楚歌。



之后韩宣荣决定将崔尚贤的陈述影片公之於众，考虑到崔尚贤想要自首的心意，禹英禑极力反对，并表示在人事听证会之前自己会亲自说服太守美。 禹英禑虽然见到了太守美，并表达了自己的想法，可惜并未改变太守美的想法。 崔尚贤还是站在了法庭上，承认自己就是骇客的事实。 庭审结束后，太守美召开记者会，承认了儿子的错误，表示将退出法务部长官的竞选。 同时，裁判部驳回了原告的起诉，RAON赢得了胜利。



曾经在职场上四处碰壁的禹英禑逐渐成长为一名合格的律师，而日常生活里的她一如既往，戴著头戴式耳机坐地铁出行，一想起鲸鱼就露出笑容。 入职第一天不知道如何通过的旋转门现在也能轻松通过了，第一次独自通过旋转门的她开心无比，而李浚浩（姜泰伍 饰）依旧守护在她身边，禹英禑笑著表示：「欣慰，今天我体会到的感情是欣慰！」 「鲸鱼CP」的重逢最振奋人心，李浚浩说：「对律师的心意如同是对猫咪的单恋，虽然猫咪有时候会让铲屎官觉得很孤单，但更多的时候是让他感到幸福。 」禹英禑不再拒绝，勇敢回应：「铲屎官不是单恋，猫咪也爱著铲屎官，我们不要分开。 」



此外，《非常律师禹英禑》大结局全国收视率为17.5%，刷新了自身最高收视率纪录，为本剧画上了圆满的句号。

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