9月9日新劇集《毒梟聖徒》全長六集公開！六大角色互相欺瞞呈現最強心理戰！尹鐘彬導演：「像在玩狼人殺」

許多觀眾們正在期待的作品《毒梟聖徒》即將於9月9日公開，今日也公開了主要六位角色包含河正宇、黃晸珉、朴海秀、柳演錫、趙宇鎮以及張震的角色版海報，華麗的組合也令人迫不及待想了解劇情內容。

《毒梟聖徒》描述掌握了南美國家蘇利南無惡不作的毒品教父，與受到莫名冤枉的一個民間人士，接受了國情院的秘密任務而展開一段驚險故事。主演之一的黃晸珉表示自己期待已久，終於能和觀眾們見面，趙宇鎮及柳演錫則表示自己都期待與這樣的卡司同框演出。

演員們將帶有雙面演技展開強烈的對決，河正宇在劇中將飾演一位民間企業家姜仁九，而黃晸珉則是飾演毒品教父全耀煥。姜仁九為了賺大錢而來到蘇利南，卻因為全耀煥而被冤枉成為階下囚，在入獄後他將與國情院合作，接受秘密任務。尹鐘彬導演希望把姜仁九塑造成幽默個性又積極解決問題的人物，相信河正宇也能完美演繹在面臨災難時也不忘幽默個性，從容面對的人物設定。



黃晸珉則是蘇利南的地下總統，也是無惡不作的毒品教父、詐騙犯全耀煥，為了不讓自己建立的王國崩壞，充滿懷疑以及謀略手段也讓本劇充滿緊張感。表面上是仁慈的牧師，私底下卻是貪婪無度的罪犯，雙面的全耀煥在善惡之間來去自如。尹鐘彬導演特別滿意黃晸珉所表現出的全耀煥說話時的語氣，不輕薄但也不高尚，恰如其分。

而Netflix的常客朴海秀，透過《魷魚遊戲》《紙房子》等作品在全球知名度逐漸提高，本次《毒梟聖徒》將飾演一位偽裝成國際貿易商的國情院要員崔昌浩，試圖接近全耀煥的人物。一下是商人一下又是秘密要員，同樣有著兩種面孔的朴海秀即將再度變身。



每部作品都展現強烈存在感的老練演員趙宇鎮，本次將飾演全耀煥的左右手，行動隊長邊基泰，展現出全耀煥集團有多麼黑暗多麼恐怖，趙宇鎮也表示這個角色比起以往的演出花了更長時間，投入更多心血。不僅外型一頭超短髮以及紋身，也苦練延邊方言以及中文。而一向給人溫柔男友形象的柳演錫，將變身為包庇全耀煥所有惡行的智囊兼律師顧問David朴，他將挑戰顛覆固有形象，觀眾們可能會對於他的演出大吃一驚。

而全球知名的演員張震，在劇中將飾演蘇利南的第二惡勢力中國組織老大陳鎮，他因屈居於全耀煥之下而心有不甘，夢想著翻身。尹鐘彬導演更透露花了很長的時間來說服張震接演這部作品，而當導演看見第一場戲的時候，足以說明了一切，導演稱讚張震真的是最棒的演員。《毒梟聖徒》導演說寫劇本時覺得就像在玩狼人殺遊戲，每位演員無時無刻都展現著與內心相反的面孔，互相欺騙，藉由他們出色的演技呈現最強心理戰，9月9日即將公開。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞