戀人 → 夫妻 → 孩子父母！張赫＆張娜拉「四搭」出演新劇《Family》，預計在明年上半年播出！

張赫＆張娜拉在2002年合作過《開朗少女成功記》，2014年一起拍攝《命中注定我愛你》後，又迅速合作了獨幕劇《久違的再見》。日前傳出要第四度合作《Family》，也讓不少劇迷們都相當期待！

《Family》講述平凡的職場人同時也是殺手、擁有著兩副面孔的丈夫和家務事做得很好的妻子，一起為了家人孤軍奮鬥的故事。此前張赫透露過：「他與張娜拉將在新劇飾演孩子父母。」



張赫飾演「權道勛」，有著8歲的女兒，10年期間持續愛著自己的妻子宥拉，但是...完美的丈夫也有著缺點，就是很忙碌，因為各種工作讓他奔波於各國，不得不疏忽自己的家人。他還有著不可告人的秘密，真正的職業是偽裝成貿易公司職員的國情院黑色要員。黑色要員也是經過特別選拔，作為百發百中的狙擊手，是個完美的精英。



張娜拉飾演「姜宥拉」，對於宥拉來說，道勛的家人就像是永久的樂園，宥拉為了守護他們而努力，但享受幸福的現在時，她總有著不安感。失去親生父母之後，在海外發生的過去總是伴隨著她，也時常想起養父母最後的模樣。



而《Family》預計在8月中開始進行拍攝，會拍攝到明年3月中，預計在明年上半年播出！兩人每隔10年就合作一次，從第一次演戀人，第二次演夫妻但沒有孩子，這次則要升格孩子父母，大家可以期待一下啦～！

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