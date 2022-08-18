9月9日新剧集《毒枭圣徒》全长六集公开！六大角色互相欺瞒呈现最强心理战！尹钟彬导演：「像在玩狼人杀」

许多观众们正在期待的作品《毒枭圣徒》即将於9月9日公开，今日也公开了主要六位角色包含河正宇、黄晸珉、朴海秀、柳演锡、赵宇镇以及张震的角色版海报，华丽的组合也令人迫不及待想了解剧情内容。

《毒枭圣徒》描述掌握了南美国家苏利南无恶不作的毒品教父，与受到莫名冤枉的一个民间人士，接受了国情院的秘密任务而展开一段惊险故事。主演之一的黄晸珉表示自己期待已久，终於能和观众们见面，赵宇镇及柳演锡则表示自己都期待与这样的卡司同框演出。

演员们将带有双面演技展开强烈的对决，河正宇在剧中将饰演一位民间企业家姜仁九，而黄晸珉则是饰演毒品教父全耀焕。姜仁九为了赚大钱而来到苏利南，却因为全耀焕而被冤枉成为阶下囚，在入狱后他将与国情院合作，接受秘密任务。尹钟彬导演希望把姜仁九塑造成幽默个性又积极解决问题的人物，相信河正宇也能完美演绎在面临灾难时也不忘幽默个性，从容面对的人物设定。



黄晸珉则是苏利南的地下总统，也是无恶不作的毒品教父、诈骗犯全耀焕，为了不让自己建立的王国崩坏，充满怀疑以及谋略手段也让本剧充满紧张感。表面上是仁慈的牧师，私底下却是贪婪无度的罪犯，双面的全耀焕在善恶之间来去自如。尹钟彬导演特别满意黄晸珉所表现出的全耀焕说话时的语气，不轻薄但也不高尚，恰如其分。

而Netflix的常客朴海秀，透过《鱿鱼游戏》《纸房子》等作品在全球知名度逐渐提高，本次《毒枭圣徒》将饰演一位伪装成国际贸易商的国情院要员崔昌浩，试图接近全耀焕的人物。一下是商人一下又是秘密要员，同样有著两种面孔的朴海秀即将再度变身。



每部作品都展现强烈存在感的老练演员赵宇镇，本次将饰演全耀焕的左右手，行动队长边基泰，展现出全耀焕集团有多么黑暗多么恐怖，赵宇镇也表示这个角色比起以往的演出花了更长时间，投入更多心血。不仅外型一头超短发以及纹身，也苦练延边方言以及中文。而一向给人温柔男友形象的柳演锡，将变身为包庇全耀焕所有恶行的智囊兼律师顾问David朴，他将挑战颠覆固有形象，观众们可能会对於他的演出大吃一惊。

而全球知名的演员张震，在剧中将饰演苏利南的第二恶势力中国组织老大陈镇，他因屈居於全耀焕之下而心有不甘，梦想著翻身。尹钟彬导演更透露花了很长的时间来说服张震接演这部作品，而当导演看见第一场戏的时候，足以说明了一切，导演称赞张震真的是最棒的演员。《毒枭圣徒》导演说写剧本时觉得就像在玩狼人杀游戏，每位演员无时无刻都展现著与内心相反的面孔，互相欺骗，藉由他们出色的演技呈现最强心理战，9月9日即将公开。



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