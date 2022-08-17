《今日的網漫》南潤壽透露高中時期，車銀優轉校來後慘遭奪走校草稱號XD

不知道之後有沒有機會，看見這一對同級同學合作呢？

挾著漫畫原作的高人氣，由金世正、崔丹尼爾和南潤壽主演的熱血漫改韓劇《今日的網漫》正在熱播，韓劇迷不但大讚劇情有趣惹笑，劇中飾演新人編輯「具俊英」的南潤壽也因為帥氣外型引發熱話，可望成為新一代男神候補！



「怪物新人」南潤壽近年透過《怪物》、《產後調理院》等劇集走進大眾眼簾，還憑藉出眾演技入圍百想最佳新人而被喻為「最值得關注的潛力股」！即使戲約不斷、收入日漸豐厚，但年僅25歲的他仍然享受素人生活，去年他出演《我獨自生活》便透露早餐愛到大眾食堂享用「血腸湯飯」、平日最愛入手六合彩「碰運氣」，閒時更會到超市格價，務求購買最便宜的日用品！當時不少觀眾大讚他夠貼地，更形容他的生活似足鄰居哥哥，親和力滿分。



不過談到在學時期的高人氣，南潤壽也搞笑自認外貌「零濾鏡」：「我在高二開始當模特兒，當時就讀藝術高中的時裝模特系，放學時在樓梯上會有很多女同學和我打招呼、也會一直看著我。」



可是他卻在隔年慘遭滑鐵盧，「校草」之名更岌岌可危：「高三時車銀優轉到我們學校，就連我也覺得他充滿了光芒，他長得很帥、皮膚像豆腐一樣滑！後來學校也分成兩個派系，分別是車銀優派和我這一派，他真的就是花美男型、而我就是暖男型。」



韓國首部網路漫畫職場劇集《今日的網漫》以韓國競爭激烈的網路漫畫產業為背景，講述柔道選手出身的溫心（金世正飾）因傷放棄運動員生涯後，成功就職於網漫公司編輯部，並立志成為一位優秀編輯、開啟第二夢想的故事。劇集逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架，讓香港觀眾免費緊貼煲劇潮流。



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