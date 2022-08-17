《非常律師禹英禑》今晚EP.15搶先看影片公開：禹英禑（朴恩斌）獨自在辦公室裡吃飯讓好友超鬱悶！

真的就是那句話：「皇帝不急，急死太監啊！！！」

ENA 熱門韓劇《非常律師禹英禑》釋出了今晚 EP.15 的搶先看影片，禹英禑（朴恩斌 飾）第一次獨自吃飯，讓好友崔秀妍（河允景 飾）看了相當鬱悶。

昨天釋出的劇照中，從濟州島回來後禹英禑和李濬浩（姜泰伍 飾）不再一起吃午餐了，畫面中濬浩和女同事們有說有笑～，但禹英禑則是獨自待在辦公室吃中飯，形成了強烈的對比。



看到這個情況且知道兩人冷戰中的崔秀妍，立刻衝進辦公室詢問，英禑則藉口自己有工作，所以才會一個人待在辦公室吃飯。秀妍看不下去表示她一樣也可以和別的男人吃飯、喝喝咖啡、天氣超好更應該出去走走！

▼搶先看影片：



下一秒又關心起英禑和濬浩為何會吵架？為何不願意交往？靈敏的秀妍立刻猜出英禑肯定沒有好好說出自己的原因，並開始教育她居然連理由都不告訴對方。英禑發現情況不對立刻說上班時間不該討論私事，秀妍則反嗆這是休息時間！



於是，英禑看見午休時間即將結束，倒數完後立刻逃離現場～。XDDD



真的是…今晚你們兩個就給我和好！！！明天就要大結局了耶…。

▼最新預告：



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