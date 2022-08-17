《今日的网漫》南润寿透露高中时期，车银优转校来后惨遭夺走校草称号XD

不知道之后有没有机会，看见这一对同级同学合作呢？

挟著漫画原作的高人气，由金世正、崔丹尼尔和南润寿主演的热血漫改韩剧《今日的网漫》正在热播，韩剧迷不但大赞剧情有趣惹笑，剧中饰演新人编辑「具俊英」的南润寿也因为帅气外型引发热话，可望成为新一代男神候补！



「怪物新人」南润寿近年透过《怪物》、《产后调理院》等剧集走进大众眼帘，还凭藉出众演技入围百想最佳新人而被喻为「最值得关注的潜力股」！即使戏约不断、收入日渐丰厚，但年仅25岁的他仍然享受素人生活，去年他出演《我独自生活》便透露早餐爱到大众食堂享用「血肠汤饭」、平日最爱入手六合彩「碰运气」，闲时更会到超市格价，务求购买最便宜的日用品！当时不少观众大赞他够贴地，更形容他的生活似足邻居哥哥，亲和力满分。



不过谈到在学时期的高人气，南润寿也搞笑自认外貌「零滤镜」：「我在高二开始当模特儿，当时就读艺术高中的时装模特系，放学时在楼梯上会有很多女同学和我打招呼、也会一直看著我。」



可是他却在隔年惨遭滑铁卢，「校草」之名更岌岌可危：「高三时车银优转到我们学校，就连我也觉得他充满了光芒，他长得很帅、皮肤像豆腐一样滑！后来学校也分成两个派系，分别是车银优派和我这一派，他真的就是花美男型、而我就是暖男型。」



韩国首部网路漫画职场剧集《今日的网漫》以韩国竞争激烈的网路漫画产业为背景，讲述柔道选手出身的温心（金世正饰）因伤放弃运动员生涯后，成功就职於网漫公司编辑部，并立志成为一位优秀编辑、开启第二梦想的故事。剧集逢星期五、六在「黄Viu煲剧平台」上架，让香港观众免费紧贴煲剧潮流。



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