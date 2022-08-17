[影片]絕美新娘朴敏英喊「我結婚了〜」！《月水金火木土》15秒充滿幸福感婚禮預告公開

演員朴敏英穿上純白白紗禮服的新娘裝扮真的美到說不出話！短短幾秒鐘的影片可看出朴敏英在《月水金火木土》表現出婚禮上的幸福感〜還搭配上幽幽的一句「我結婚了〜」，令人期待劇情走向。

tvN最新水木電視劇《月水金火木土》將於9月21日首播，劇情描述為了完美的不婚而成為契約婚姻大師崔尚恩，以及與「月水金」這位神秘的長期顧客、「火木土」這位超級巨星新客戶，所展開令人心動的愛情故事。女主角崔尚恩由朴敏英飾演，而高庚杓所飾演的鄭志浩，與金宰榮所飾演的姜海鎮兩位男主角，是否將展開三角戀情？



朴敏英所飾演的契約婚姻大師崔尚恩，從出生起就是「完美」的代名詞，不管是生活中所需要的各種技能資格證書，以及卓越的判斷能力與處世方法，各方面都非常完美。為了連不婚這件事都完美，崔尚恩變身為提供「秘密解決方案」的契約婚姻大師，展開她的完美魅力。



tvN今日公開的短預告，畫面中穿上白紗面露幸福神情的朴敏英，與角色上的設定不同更加令人好奇。不婚的她打扮成完美的新娘，走在紅毯上接受著眾人的祝福，一邊迎接翩翩飛落的花瓣雨，一邊用極度幸福的表情望向她身邊的男伴，絕美新娘朴敏英讓觀眾們不禁開始好奇劇情走向，絕對不結婚的她，為了什麼原因要演出這場「假婚禮」呢？影片中也尚未公開男伴的樣貌，只有結尾朴敏英小聲地說著「我結婚了〜」，更引人注意後續即將公開的訊息。



《月水金火木土》將於9月21日晚間首播。



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