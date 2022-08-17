《小婦人》全新8位主演海報：金高銀站C位，「朱丹泰」又演豪門了！貧窮能把人逼到多壞呢～

圍繞著700億巨款展開的8人故事終於拉開了序幕。

《黑道律師文森佐》導演金熙元攜手《Mother》編劇鄭瑞景，加上金高銀、南志鉉、朴持厚和魏嘏雋（魏河俊/魏化儁）攜手主演的《小婦人》公開了8人陣容的官方海報，華麗的背後隱藏著黑暗、慾望和勾心鬥角。



金高銀飾演吳家長女「仁珠」。 由於在極端貧困的家庭環境下長大，一心夢想過上有品質的生活，也最早意識到只有金錢才可以守護自己和家人。 在撿到700億後決心佔為己有，原先平凡的她開始蛻變成勢利眼惡女。 金高銀佔據海報的C位，雖然衣著端莊地站在眾人中間，卻似乎和周圍的奢華氛圍無法融合。



吳家次女「仁京」的扮演者是南志鉉，是一名熱血有使命感的記者，不願意向金錢低頭，更不願意把靈魂出賣給金錢。 海報裡她站在大姐的左手邊，緊緊握住對方的手，眼神堅定，意味著她將成為大姐最堅強的後盾。



朴持厚飾演吳家幺女「仁惠」，雖然家境貧寒，但集姐姐們的寵愛於一身，但也因為家裡太過貧窮，從沒使用過好顏料，不過她還是憑藉自己的天才繪畫實力考入名校。



海報裡她雙手抱著大姐的手臂，顯示出了幺女的柔弱一面。魏嘏雋飾演出身英國名牌大學的顧問「崔道日」，他長相出眾，業務能力超群，判斷力、分析力在業界數一數二，但臉上始終戴著「面具」，從不輕易透露自己的真實想法。嚴基俊和嚴智苑飾演豪門夫婦，是這座豪宅的主人，兩人的身邊還有一個小女兒孝琳，一家三口佔據了海報最前方。姜勳扮演的「河宗浩」是「仁京」的好友兼支持者，海報裡他站在仁京的身後。



《小婦人》以家境清寒的三姐妹作為主軸，三人從小過著成天被錢追著跑的生活，但某一天，卻意外撿到700億，當三人面對金錢的慾望與誘惑，各自有了不同想法，並與韓國最有錢的名望家族展開一場瘋狂對戰。 該劇將於9月3日開播。



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